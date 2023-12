Ce métier insolite est bien payé, ne demande aucun diplôme et recrute dans toute la France

Ce métier peu connu cumule les atouts. Il peut être exercé à temps plein, en job d'été ou alors comme complément de revenu.

D'après Le Figaro Etudiant, ce métier est rémunéré entre 1 800 euros bruts mensuels (minimum) et 4 570 bruts mensuels (maximum). Une fourchette de rémunération assez large qui s'explique simplement : ce métier peut à la fois s'exercer en tant que salarié mais également en tant qu'indépendant payé à la tâche. Cette dernière option est la plus courante et plusieurs plateformes permettent de candidater à des missions dont la rémunération peut atteindre 80 euros.

Le métier peut donc être exercé à temps plein, en job d'été ou alors comme complément de revenu. Dans tous les cas, il ne nécessite aucun diplôme (et donc aucune formation). Il requiert en revanche un certain nombre de compétences que l'on développera plus tard.

Une rémunération plus que correcte, une grande flexibilité, et aucun diplôme nécessaire. Et en plus, les missions associées à ce métier sont loin d'être pénibles. Le meilleur dans tout ça ? Ces missions sont à la portée de tout le monde car la majorité d'entre elles correspondent à des actions que nous réalisons au quotidien. Ou au moins plusieurs fois dans l'année.

Voici quelques exemples de ces missions : aller au restaurant, se rendre dans un magasin de vêtements, passer une nuit à l'hôtel… Il y a pire comme tâche pour être payé. Cela vous semble trop beau pour être vrai ? Pourtant, il s'agit bien du cœur du travail d'une personne exerçant le métier de client mystère.

Le client mystère est une personne employée par une entreprise afin de réaliser une visite surprise dans l'une de ses enseignes. Il doit évaluer la qualité du service ou du bien fourni par une entreprise. Pour celle-ci, cette opération permet de récolter des retours objectifs et transparents sur les produits qu'elle vend mais également sur la qualité de l'ensemble de ses services (politesse des vendeurs, accueil des clients, service après-vente…). Les retours d'informations, obtenus après la visite surprise au sein d'un magasin, permettent à l'entreprise d'affiner sa stratégie de vente, son management, la qualité de ses services. Le client mystère, lui, doit maitriser plusieurs aptitudes.

Première d'entre elles, savoir jouer un rôle. Le client mystère est avant tout un acteur. Il n'est pas réellement un client, puisque son objectif n'est pas d'acheter, mais d'évaluer : il doit donc être capable de se faire passer pour un client lambda et rester incognito, au risque de fausser l'attitude du personnel à son égard. Il doit également posséder un bon esprit critique et un sens de l'observation certain. Il doit en outre avoir une bonne mémoire pour retranscrire son expérience avec justesse. Enfin, les comptes rendus de ces expériences suggèrent une bonne capacité de rédaction et de synthèse.