Ce réglage très simple permet de faire rapidement de grosses économies d'électricité

Pour les vacances comme pour le reste de l'année, plusieurs appareils dans votre domicile peuvent être réglés de manière à moins consommer. Parmi eux, il y en a un qui peut grandement soulager votre portefeuille.

A l'heure de l'inflation chaque euro compte. Alors que vos factures d'énergie s'alourdissent, la frugalité constitue une précieuse source d'économie. S'il y a des gestes que vous connaissez bien, comme ne pas laisser les lumières allumées inutilement ou réduire la température des chauffages, une autre pratique peut s'avérer tout aussi efficace.

Elle concerne notamment l'un des équipements les plus énergivore de votre domicile : votre ballon d'eau chaude. En effet, ce dernier est particulièrement gourmand en électricité puisqu'il consomme en moyenne, chaque année, 800 kilowattheures par personne. Afin de réduire son appétit, il est souvent recommandé de couper son alimentation lorsque vous quittez votre logement pendant plusieurs jours, notamment pendant les vacances. Cependant, cette technique n'est pas pérenne. Dès lors, vous pouvez aussi faire fonctionner votre chauffe-eau uniquement en heures creuses, où l'électricité coûte 30% moins chère. Néanmoins, là encore, vous n'aurez pas non plus atteint le maximum des économies réalisables grâce à votre ballon d'eau chaude.

Pour alléger votre facture, vous devez régler le thermostat de votre chauffe-eau. Dans la plupart des cas, il pointe automatiquement entre 55 et 60 degrés dès son installation. En baissant légèrement la température de 5 petits degrés, vous pourrez ainsi optimiser la consommation d'énergie de votre ballon d'eau chaude et alléger votre facture d'électricité. En effet, l'Ademe estime qu'une mauvaise utilisation du chauffe-eau engendre une déperdition de chaleur qui peut coûter jusqu'à 85 euros par an à chaque foyer. Attention toutefois à ne pas trop baisser la température : des bactéries baptisées légionelles, prolifèrent dans l'eau pour des températures comprises entre 20 et 40 degrés. Il est donc vivement conseillé de ne jamais descendre la température en dessous de 50 degrés.