"Inflation : elle ralentit en décembre, mais..."

INFLATION. Selon les chiffres définitifs de l'Insee, les prix à la consommation ont progressé de 5,9% sur un an au mois de décembre.

Sommaire Définition

France

Calcul

[Mise à jour du vendredi 13 janvier 2023 à 08h54] En décembre 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 5,9% sur un an, selon les chiffres définitifs publiés par l'Insee ce vendredi. Ce chiffre confirme un ralentissement de l'inflation, celle-ci ayant atteint 6,2% sur un an en novembre et en octobre. "Cette baisse de l'inflation est due au ralentissement des prix de l'énergie (+15,1 % après +18,4 %) et, dans une moindre mesure, des services (+2,9 % après +3,0 %), explique l'institut. Les prix de l'alimentation augmentent sur un an au même rythme qu'en novembre (+12,1 %) et ceux des produits manufacturés accélèrent (+4,6 % après +4,4 %)."

Une bonne nouvelle ? Pas si sûr. Le mois dernier, l'Insee avait averti que l'inflation devrait atteindre un pic de 7% au début de l'année 2023. "Nous envisageons une baisse de l'inflation dans le courant de l'année 2023, avait anticipé Bruno Le Maire, ministre de l'Economie au micro de France Inter début janvier. Notre stratégie pour aider les ménages est de tout miser sur le bouclier énergétique."

La hausse des prix à la consommation s'est élevée à 5,2% en moyenne annuelle sur l'ensemble de l'année 2022. La moyenne annuelle prend en compte les niveaux d'inflation des 12 mois d'une année civile, et les hausses de prix étaient l'an dernier plus faibles en début d'année, d'où la différence entre les deux taux. "En moyenne annuelle, les prix à la consommation accélèrent nettement en 2022. L'inflation annuelle s'élève ainsi à +5,2 %, après +1,6 % en 2021 et +0,5 % en 2020, détaille l'Insee dans une note. En 2022, les prix de l'énergie accélèrent vivement (+23,1 % en moyenne, après +10,5 % en 2021), malgré les remises sur les carburants et les mesures de bouclier tarifaire."

En quoi consiste l'inflation ? Définition

L'inflation désigne une hausse généralisée des prix des biens et services, sur une période donnée. On parle également de hausse du coût de la vie, ou de baisse du pouvoir d'achat. En France, on mesure l'inflation avec l'indice des prix à la consommation de l'Insee, qui représente lui-même une moyenne de plusieurs variations des coûts de produits spécifiques. On parle d'inflation lorsque la moyenne de tous ces regroupements conjoncturels fait ressortir une hausse des prix. Certaines hausses peuvent être compensées par la baisse d'autres secteurs ; dans ce cas, il n'y a pas d'inflation. Le contraire de l'inflation est la déflation. L'inflation est prise en compte pour calculer chaque année l'augmentation du Smic.

Où en est l'inflation en France ? Historique

En décembre 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 5,9% sur un an. Voici, à titre indicatif, l'évolution de l'indice des prix à la consommation, en glissement annuel depuis 2017 :

Pour calculer l'inflation, l'Insee prend en compte 22 regroupements conjoncturels comprenant divers produits. À la fin de chaque mois, l'INSEE compare les prix de vente affichés au cours du dernier mois, par rapport à ceux du trimestre précédent. On en déduit ainsi s'il y a eu une inflation ou une déflation.