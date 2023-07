Trahi par une application mobile, le commandant russe est éliminé

Auparavant, assassiner un haut gradé ennemi demandait d'importantes ressources humaines et matérielles. Désormais, les tueurs ont juste besoin d'un smartphone.

9 juillet 2023, dans la ville russe de Krasnodar. Un homme, la quarantaine, d'allure sportive, fait son jogging matinal. Il s'y est mis plus tard que d'habitude car il a appelé ses parents. Il passe à côté du complexe sportif Olimp, il suit l'itinéraire habituel. Il ne remarque pas l'ombre qui le suit depuis qu'il a quitté sa voiture et qui se rapproche de plus en plus. De forte corpulence, il ne 'agit pas d'un autre joggeur mais d'un partisan ukrainien en mission. Qui, une fois à bonne distance, sort son arme et tire deux balles dans le dos du coureur, qui s'effondre. Le tireur le retourne avec son pied et l'achève de deux balles en pleine poitrine puis prend la fuite à pied et se fond dans la foule des grandes artères de Krasnodar.

Ce joggeur n'était pas n'importe qui. Il s'agit de Stanislav Rzhitsky, ancien commandant du sous-marin de classe Kilo, le Krasnodar, et chef adjoint du département de la mobilisation de la ville de Krasnodar. Un vétéran des conflits en Syrie et Ukraine. Comment un partisan ukrainien, isolé en plein territoire russe, a-t-il pu organiser une opération d'assassinat contre un haut gradé de la marine de guerre russe ? La réponse est simple : Strava Sport.

Stanislav Rzhitsky était un homme de son temps. Il avait un smartphone sur lequel comme tout bon joggeur, il possédait la célèbre application de running Strava, très populaire auprès des personnels des forces armées russes. Dessus, il partageait publiquement les trajets de ses jogging matinaux.

Itinéraire de Stanislav Rzhitsky, sur Strava Sport. © Telegram BAZA

Cette information était donc à la vue de tous, accessible par un simple travail de recherche sur les réseaux sociaux. Le tireur n'a eu qu'à réaliser cette simple procédure pour connaître la routine de sa cible. Mais pourquoi un partisan ukrainien voudrait tuer un commandant de sous-marin russe ? La réponse est simple, la vengeance. Le 14 juillet 2022, le Krasnodar alors sous les ordres de Stanislav Rzhitsky a lancé ses missiles balistiques Kalibir sur la ville ukrainienne de Vinnytsya. De nombreux civils et militaires ukrainiens ont péri lors de cette frappe.

Quelques heures après la mort de Stanislav Rzhitsky, le général Budanov, chef du renseignement militaire ukrainien le HUR MO a liké le trajet quotidien de Stanislav sur l'application Stavra Sport…

Il est à noter que ces applications de running ont été interdites au sein des armées de l'OTAN, car certains membres de forces spéciales de l'alliance l'utilisaient. Résultat : plusieurs bases ont été compromises et la vie de certains militaires ont été mise en danger