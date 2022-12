Z-Wave : le code source du protocole ouvert à tous les membres

L'Alliance Z-Wave ouvre sur Github le code source du protocole domotique pour permettre aux membres de développer des produits avec n'importe quel fournisseur de puces.

[Mis à jour le jeudi 15 décembre 2022 à 11h30] L'Alliance Z-Wave a publié et mis à la disposition de ses membres sur Github le code source du protocole, ouvrant la voie au développement de produits domotiques avec n'importe quel fournisseur de puces. Jusqu'à présent, Silicon Labs était le seul fournisseur de puces compatibles Z-Wave. L'entreprise Exegin Technologies a déjà effectué un test sur un silicium tiers. L'Alliance précise dans un communiqué que "la qualité et l'interopérabilité des produits utilisant le code source Z-Wave seront également renforcées par un nouveau programme obligatoire de certification Silicon & Stack".

Qu'est-ce que Z-Wave ?

Z-Wave est un protocole de communication sans fil utilisé dans des systèmes de réseau maillé, permettant de mettre en connexion plusieurs appareils électroniques. Ce protocole sécurisé est essentiellement employé dans la domotique. Créée en 1999 et développée par la société danoise Zensys, la technologie Z-Wave a été achetée par Silicon Labs en 2018.

Qu'est-ce que le protocole Z-Wave+ ?

En 2013, la technologie Z-Wave connaît une évolution et de nouvelles puces Z-Wave série 500 dotées de la technologie Z-Wave+ sont élaborées. Elles viennent apporter des améliorations aux précédentes technologies Z-Wave. Cette nouvelle technologie permet aux fournisseurs de services et fabricants d’obtenir de meilleures performances et de réduire le délai de mise sur le marché des produits. Par rapport aux séries 300 et 400, la nouvelle puce possède un signal plus grand, la portée étant augmentée de 50%. Elle a également un autre atout majeur : la réduction de 67% de la consommation. Les batteries des produits utilisant Z-Wave+ ont donc une plus grande autonomie. La mémoire de la puce et la vitesse de communication sont aussi considérablement boostées.

En juillet 2019, l'Alliance Z-Wave a dévoilé les détails de la certification Z-Wave Plus v2, conçue pour les appareils construits sur la nouvelle plate-forme Z-Wave 700. Cette mise à jour a rendu obligatoire l'inclusion de la fonction de configuration plug and play SmartStart. L'objectif : supprimer la complexité de l'installation des objets connectés domotique pour les consommateurs et garantir la sécurité de la maison intelligente.

Le fabricant de semi-conducteurs Silicon Labs, qui fabrique les puces Z-Wave depuis leur mise sur le marché, a ouvert la spécification Z-Wave à d'autres fabricants de silicium et développeurs de logiciels.

Z-Wave vs Zigbee

Tout comme Thread, Zigbee et Z-Wave sont deux protocoles sans fil utilisés dans la création de réseaux maillés, qui ont l'avantage de consommer très peu d'énergie. Très présents dans la domotique, ils permettent aux appareils connectés de communiquer entre eux sans avoir directement recours au Wi-Fi. Zigbee a une portée de 20 mètres plus petite que Z-Wave, qui peut atteindre au moins 30 mètres. Par ailleurs, Zigbee est présent sur la bande des 2,4 GHz en Europe, alors que Z-Wave fonctionne sur la bande des 868 MHz. En ce qui concerne la vitesse de transmission des données, Zigbee offre un meilleur débit : 250 Kbit/s contre un débit maximum de 100 Kbit/s pour Z-Wave.

L'Alliance Zigbee tente de s'imposer sur le marché en travaillant sur le protocole smart home CHIP d'Amazon, Apple et Google. Pour faire face, Silicon Labs a annoncé au lendemain de cette actualité de l'Alliance Zigbee, le 20 décembre 2019, sa décision de faire de Z-Wave un protocole ouvert.

L'Alliance Z-Wave

Créée en 2005, l'Alliance Z-Wave compte plus de 700 membres, dont 33% sont en Europe, 32% en Amérique du Nord et 23% en Asie. Elle a certifié en décembre 2022 plus de 4 100 gammes de produits dans le monde. Au total, plus de 100 millions d'appareils Z-Wave sont en service.