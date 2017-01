Audience Internet fixe en France : Amazon et Casino à la hausse en novembre

L'audience de ces deux poids lourds de l'e-commerce en France augmente significativement selon le nouveau classement de Médiamétrie//Netratings sur le Web fixe.

Peu de changements dans le top 10 du dernier classement de l'Internet fixe français de Médiamétrie//Netratings. Seuls Amazon et Wikimedia échangent leur place. Le géant de l'e-commerce grimpe à la 9e place, à la faveur d'un gain de près de 2,3 millions de visiteurs uniques par rapport au mois précédent. Un autre géant du commerce s'illustre, le groupe Casino et sa filiale Cdiscount.com. Le groupe glane près de 2 millions de VU pour passer de la 20e à la 14e place.

Ce sont 28,8 millions d'internautes qui ont consulté au moins un site de la sous-catégorie "Actualités" depuis leur ordinateur au cours du mois de novembre 2016. Cela représente près d'un Français sur 2 (46,2%). C'est la meilleure audience de la sous-catégorie sur les 6 derniers mois. Une performance qui s'explique par la double actualité : présidentielle US et primaires de la droite. Parmi les visiteurs mensuels, près d'un quart (24%) se sont connectés chaque jour sur les sites d'actualités au cours du mois. Chacun y a consacré un peu plus de 13 minutes par jour, pour 7 pages vues en moyenne

L'audience du Web fixe en novembre 2016 en France Rang Supports Audience (en millier de VU) 1 Google 41 913 2 Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) 35 265 3 Facebook 27 356 4 Groupe Figaro - CCM Benchmark Group (Lefigaro.fr, Journaldunet.com, Linternaute.com...) 23 375 5 Orange 20 614 6 Webedia 20 564 7 Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et ComprendreChoisir.com) 19 058 8 Schibsted (Leboncoin.fr) 18 043 9 Amazon 18 021 10 Wikimedia Foundation 16 937 11 Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) 15 663 12 Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) 15 010 13 Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) 14 756 14 Groupe Casino (Cdiscount.com) 14 143 15 Vivendi (Canalplus.fr) 14 079 16 M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) 14 023 17 Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) 13 796 18 La Poste 13 551 19 Le Monde 13 427 20 Groupe Credit Agricole 12 123 21 Yahoo 11 711 22 Fnac 11 493 23 France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) 10 971 24 eBay 10 667 25 auFeminin 10 337 26 Carrefour 10 164 27 Groupe Numericable - SFR 10 007 28 Ministere de l'Education Nationale 9 848 29 Altice Media Group 9 273 30 Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) 9 074 31 Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) 9 069 32 Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) 8 944 33 Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 8 862 34 Association VideoLAN 8 641 35 Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) 8 005 36 SNCF France 7 976 37 Otto 7 577 38 Pole Emploi 7 091 39 Société générale 7 076 40 Michelin 7 026 41 Assurance Maladie 6 912 42 Groupe Le Parisien 6 817 43 Pinterest 6 686 44 Mondadori 6 586 45 20 Minutes France 6 499 46 La Redoute 6 452 47 Crédit Mutuel 6 289 48 Oredis 6 138 49 Darty 6 113 50 Adobe 5 975

