Cloud souverain : un bras de fer serré entre OVHcloud et Scaleway

Avec le retour de Trump au pouvoir, l'intérêt porté aux cloud souverains revient sur le devant de la scène. Tour d'horizon des points forts des deux poids lourds du domaine.

Le retour de Trump au pouvoir propulse la souveraineté numérique au centre de toutes les attentions. "Elle devient presque une question de sécurité nationale", n'hésite pas à affirmer Eric Datei, senior IT architect - cloud & architecture consulting pour l'ESN Onepoint. "Nous avons assisté à un démembrement de l'entité qui, au sein de l'administration américaine, régissait les accords entre l'Europe et les Etats-Unis en matière de protection des données. Ce qui laisse craindre l'émergence d'un flou juridique total sur les données des citoyens de la communauté européenne stockées sur des clouds américains à travers le monde, ces accords risquant d'être d'énoncés." Dans ce contexte, Onepoint reçoit de plus en plus de sollicitation de la part des administrations publiques qui s'inquiètent de la tournure prise par les événements.

Une tendance qui propulse les deux principaux cloud souverains français que sont OVHcloud et Scaleway sur le devant de la scène. Positionné de manière assez différente, chacun affiche avantages et inconvénients. Le résultat de l'étude du JDN démontre qu'ils sont globalement au coude à coude (cf. le tableau ci-dessous).

Etant le troisième acteur du marché français du cloud, Outscale n'a volontairement pas été pris en compte. Son approche est par ailleurs axée historiquement sur le IaaS, ce qui rend son offre peu comparable avec celle des deux leaders.

Scaleway vs OVHcloud : le comparatif du JDN OVHcloud Scaleway Services de base d'un cloud public (instances virtuels, stockage, réseau...) X X Service de base de données (MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis…) X X Services d'IA X X Functions as a Service X Multi-zones systématique X Présence Européenne X X Présence mondiale X Réseau de local zones X GPU puissants NC 5 000 Service de Kubernetes managé multicloud X Labellisation SecNumCloud X

Entre les deux acteurs, OVHcloud bénéficie d'un avantage en matière de force de frappe : il s'agit du premier cloud européen à la fois en termes de chiffre d'affaires (près d'un milliard d'euros) et d'implantations. Deuxième provider de cloud français, Scaleway est loin derrière en termes de revenu. "Il enregistre un peu plus de 100 millions d'euros de CA annuel", indique Eric Datei. Un différentiel qui serait à relativiser dans la mesure où Scaleway limite son périmètre au cloud public alors qu'OVHcloud s'étend en parallèle au cloud privé ainsi qu'à l'hébergement (son métier historique).

Sur le segment du cloud public, le fournisseur de Roubaix enregistre un chiffre d'affaires de 182,8 millions d'euros en 2024, en hausse de 14,2% sur un an à périmètre comparable. Au global, le groupe d'Octave Klaba affiche par ailleurs un flux de trésorerie de 368 millions d'euros. Ce qui lui laisse une marge importante en termes d'investissement. Mais c'est sans compter sur la maison-mère de Scaleway, qui n'est autre qu'Iliad, et qui a annoncé en début d'année son intention d'investir 3 milliards de dollars dans les infrastructures dédiées à l'IA, mais aussi dans les couches applicatives. Ce qui englobe bien évidemment les activités de Scaleway. "Il s'agit d'une montée en puissance qui permet désormais à cet acteur d'être de plus en plus retenu dans les appels d'offres de nos clients", constate Kamal Ouassaid, alliance lead cloud et cloud offering manager au sein de l'ESN Open.

"OVHcloud permet de sécuriser le déploiement d'une application à l'international de manière assez simple"

Contrairement à Scaleway, qui s'est recentré sur le cloud public, OVHcloud recouvre donc une palette de services large qui va des serveurs barre metal au cloud public en passant par le cloud privé managé et le cloud déconnecté sur site. "Ce positionnement est très bien vu par de nombreux clients qui souhaitent bénéficier d'une palette de services très large via un guichet unique", commente Kamal Ouassaid.

En termes de périmètre international, il n'y a pas photo. OVHcloud compte pas moins de 43 data centers. Ce réseau recouvre plusieurs plaques géographiques : la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada, les Etats-Unis, l'Inde, Singapour et l'Australie. "OVHcloud permet ainsi de sécuriser le déploiement d'une application à l'international de manière assez simple", souligne Kamal Ouassaid. De son côté, Scaleway limite pour l'heure son infrastructure à trois régions cloud : Paris, Amsterdam, et Warsaw en Pologne. Principal point fort, ces trois régions comptent chacune trois zones de disponibilité, à savoir des réplicas sur trois data centers différents pour assurer la résilience des données et applications. De son côté, OVHcloud vient tout juste de lancer sa stratégie multi-zones. Seule sa région de Paris est pour l'heure équipée de trois zones de disponibilité.

OVHCloud certifié SecNumCloud

"Parmi ses principaux points forts, OVHcloud a été l'un des tous premiers providers à avoir décroché le label SecNumCloud", insiste Eric Datei. "Ce label est nécessaire pour l'hébergement de données sensibles ou de services dont la compromission pourrait nuire à l'ordre public." Ce qui inclut les applications critiques des organisations d'importance vitale parmi lesquelles figurent de nombreux services de l'Etat ainsi que celles des banques ou des acteurs de l'énergie et des transports. Pour l'heure, seules les offres VMware et SAP managées d'OVHcloud sont certifiées SecNumCloud. C'est aussi le cas de la solution Bare Metal Pod proposant des serveurs machine nus. Quant à ses services de cloud public, le fournisseur a annoncé fin 2024 sa volonté de les faire également certifier par l'Anssi, mais sans pour autant présenter de feuille de route précise.

De son côté, Scaleway a d'ores et déjà enclenché le processus de certification pour l'ensemble de son offre. L'entreprise de Xavier Niel compte obtenir le précieux label d'ici la fin de l'année.

Une offre Kubernetes managée multicloud

Les deux acteurs proposent une offre de Kubernetes managé. "A la différence de celle d'OVH qui reste centrée sur la plateforme du provider, celle de Scaleway, baptisée Komos, est aussi opérable chez d'autres fournisseurs de cloud", souligne Eric Datei. Autre point fort de Scaleway dans ce domaine, l'éditeur parisien commercialise une solution, baptisée Serverless Container, taillée comme son nom l'indique pour déployer des containers en mode serverless, c'est-à-dire sans avoir à mettre en place les instances et machines physiques pour les opérer. Ces opérations étant automatisées.

Enfin, Scaleway se différencie sur le terrain de l'IA avec 5000 GPU de dernière génération déployés sur son infrastructure. Et ce, à la fois pour inférer et entraîner les modèles de fondation. "Le cloud d'Iliad a mis l'argent qu'il fallait sur la table pour passer outre les tensions qui règnent sur le marché des GPU. Un segment dont la demande a explosé avec l'avènement de l'IA générative", reconnaît Kamal Ouassaid. Interrogé sur le sujet, OVHcloud ne nous a pas répondu sur ce point.

A l'instar de la stratégie d'OVHcloud, les serveurs de Scaleway sont conçus en interne et assemblés en France. En termes de socle logiciel, le cloud d'Iliad n'a en revanche pas fait le choix de l'infrastructure open source OpenStack comme OVHcloud. Il a retenu l'hyperviseur (lui aussi open source) KVM à partir duquel il a bâti sa propre pile logicielle. "Dans le cas des clouds de S3NS et de Bleu (conçus respectivement pour commercialiser les cloud de Google et Microsoft en France, ndlr), les technologies sous-jacentes restent américaines même si ces sociétés sont de droit européen, là où OVHcloud et Scaleway présentent une souveraineté complète en matière de couche logicielle, sans dépendance avec les applicatifs américains", pointe Eric Datei.