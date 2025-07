Qonto dépose une demande de licence bancaire

L'agrément d'établissement de crédit permettrait à la fintech "d'élargir ses capacités en matière de prêt, d'épargne et d'investissement".

Depuis ses débuts en 2017, on a pris l'habitude de surnommer Qonto "la néobanque des pros". Il se pourrait bien que ce surnom soit encore plus approprié dans les mois à venir. En effet, le spécialiste de la gestion des finances des PME et indépendants annonce ce 3 juillet avoir déposé une demande de licence bancaire auprès de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). A noter que le délai moyen de traitement d'un dossier de demande d'agrément est de 8 mois.

Jusqu'à présent, la fintech opère avec une licence d'établissement de paiement. La licence bancaire, appelée dans le milieu licence d'établissement de crédit, lui permettrait "d'élargir ses capacités en matière de prêt, d'épargne et d'investissement, écrit Qonto". En mars 2024, Qonto avait lancé une offre de paiement fractionné permettant à ses clients d'accéder à des fonds allant jusqu'à 10 000 euros. Avec ce nouvel agrément, l'entreprise ne serait pas soumise à une telle limite.

Comme Younited et Memo Bank ?

"Les PME ont besoin de solutions de financement complètes. Même si nous répondons déjà à de nombreux clients grâce à nos partenaires et notre service Pay Later, l'obtention de la licence bancaire nous permettra d'aller plus loin, en toute indépendance", indique Alexandre Prot, CEO et cofondateur. Si Qonto obtient l'agrément d'établissement de crédit, il rejoindrait ainsi Younited et Memo Bank qui font partie des rares fintechs françaises à disposer d'une licence bancaire.

Pour rappel, Qonto revendique 600 000 clients répartis dans huit pays et vise le cap des 2 millions d'ici 2030. Ces derniers mois, l'entreprise avait fait l'actualité pour le déploiement de son terminal de paiement en mai ou encore pour le lancement en avril de Qonto Facturation, une plateforme pour permettre aux professionnels de gérer leurs factures dans le cadre de la réforme sur la facturation électronique obligatoire.