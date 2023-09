On connaît désormais l'âge idéal pour séduire sur les sites de rencontre et il est très différent entre hommes et femmes

Une étude américaine révèle l'âge pour lequel les hommes et les femmes atteignent leur pic d'attractivité. Spoiler : il y'a 32 ans de différence.

Près d'un Français sur trois a déjà utilisé une application de rencontre. Mais tous n'y vont pas avec les mêmes chances de rencontrer l'âme soeur. Et on ne parle pas ici d'apparence physique. Non, d'après une étude réalisée par deux chercheurs américains de l'université du Michigan, le pouvoir d'attractivité des hommes et des femmes évolue grandement selon l'âge. Mao=is pour arriver à cette conclusion, il faut déjà pouvoir mesurer l'attractivité avec des critères objectifs.

Pour cela, les deux chercheurs ont retenu un critère : le nombre de messages reçus par une personne. "Le message est le premier contact entre deux individus sur un site de rencontre, c'est donc ce qui indique le plus fidèlement l'attirance d'un parti pour l'autre", expliquent les deux chercheurs. Et à ce jeu-là, les résultats varient de manière très significative selon le sexe des utilisateurs.

Pour les femmes, le pic d'attractivité se trouve à 18 ans. Passé cet âge-là, l'attractivité décline année après année. Chez les hommes, le pic est atteint à 50 ans. Les courbes respectives des hommes et des femmes suivent donc des trajectoires inverses. Les raisons qui expliquent cet écart ne sont pas dévoilées dans l'étude mais force est de constater qu'avec 32 ans de différence, celui-ci est immense. Quoiqu'il en soit, messieurs, ne perdez pas espoir : si vos messages sont pour l'instant sans réponse, la donne pourrait changer dans les années à venir…

L'étude permet également de dégager d'autres critères d'attractivité. Hormis l'âge, le niveau d'étude est un critère essentiel pour séduire. Mais là encore les résultats diffèrent selon le sexe des utilisateurs. Plus les hommes sont diplômés, plus ils sont attrayants. Le constat est différent pour les femmes. En effet, les utilisatrices qui ont le plus la cote sont celles qui détiennent une licence. Les diplômes supérieurs, comme les masters ou les doctorats, sont moins appréciés. Une situation assez logique étant donné que la courbe d'attractivité des femmes décroit en fonction de l'âge.

Enfin, l'étude révèle un résultat assez étonnant : nous avons tendance à envoyer des messages à des personnes "plus attractives que nous". "Les hommes et les femmes recherchent des partenaires qui sont en moyenne 25% plus désirables qu'eux-mêmes." Cette pratique est même "très généralisée", si bien que "les utilisateurs n'écrivent quasiment qu'à des personnes mieux placées qu'eux sur l'échelle de l'attirance." En plus de rendre aveugle, l'amour rend très optimiste sur les sites de rencontre.