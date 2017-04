Baromètre de la négociation immobilière : les acheteurs freinent sur la négociation

Plus d'un acquéreur sur deux considère que les prix immobiliers ne sont pas réalistes. Mais ils savent que la situation pourrait s'empirer.

C'est la deuxième fois seulement depuis la création en 2014 du Baromètre de la négociation immobilière que la part des acheteurs potentiels considérant les prix des biens immobiliers irréalistes augmente. 51,3% des futurs acquéreurs interrogés en janvier 2017 par le portail d'annonces Logic-Immo.com en exclusivité pour le JDN trouvent en effet que les prix des biens ne correspondent pas à la réalité du marché, soit 2,9 points de plus que lors de la précédente édition.

© JDN

Que s'est-il passé dans les faits entre temps ? Au 3e trimestre 2016, les tarifs dans l'ancien ont grimpé de 2,2% sur trois mois, soit la plus forte hausse enregistrée depuis cinq ans (+2,3%). Toutefois, si on regarde dans le détail, c'est surtout la proportion d'acquéreurs potentiels pour lesquels les tarifs ne sont "pas vraiment réalistes" qui progresse (+2,3 points).

© JDN

Par ailleurs, au 2e trimestre 2016, la première et dernière fois que la part des acheteurs considérant les prix irréalistes avait augmenté, la proportion de futurs acquéreurs prêts à négocier avait enregistré sa plus forte hausse (+3 points). Cette fois-ci, à l'inverse, leur proportion recule de 2,1 points, à 91,2%. A priori, donc, comme ils le sont également des taux immobiliers, les acheteurs potentiels paraissent plutôt satisfaits des prix actuels des biens immobiliers. 42% d'entre eux s'attendent par ailleurs à une remontée des tarifs de la pierre dans les 6 prochains mois, selon l'Observatoire du moral immobilier des ménages, réalisé par Logic-immo.com. Un niveau qui n'avait plus été atteint depuis le printemps 2011.

Méthodologie

Chaque trimestre, Logic-Immo.com publie son Observatoire du moral Immobilier (OMI). L'OMI repose sur une enquête menée auprès d'un échantillon représentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres. Pour la 21e édition de l'OMI, 1 780 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d'ici à 1 an ont été interrogées en janvier 2017. Logic-Immo.com leur a posé deux questions en exclusivité pour le JDN. A propos de Logic-Immo.com Logic-Immo.com est une marque de Concept Multimédia, filiale du groupe Spir Communication. Logic-Immo.com compte plus d'1 million d'annonces en ligne (mars 2017) et totalise près de 12,4 millions de visites web, mobile et applis mobile et tablette (OJD, septembre 2016).