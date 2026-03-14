Mathématiques : le programme des collégiens inclura bientôt la lutte contre les stéréotypes et les enjeux environnementaux

Un nouveau programme de mathématiques pour les collégiens dès la rentrée 2026. Priorité au calcul mental, à l'oral et à l'analyse des enjeux sociétaux pour les élèves de cycle 4.

Les mathématiques seront-elles toujours au programme de mathématiques des collégiens ces prochaines années ? Derrière cette interrogation volontairement très exagérée, se dresse un constat : le programme va changer dès la rentrée 2026. Le Bulletin officiel du Ministère de l'Education nationale publié le 5 mars indique qu'un nouveau programme va s'appliquer progressivement. Les élèves de 5e l'auront dès la rentrée prochaine. Il faudra attendre 2027-2028 pour les 4e et enfin 2028-2029 pour les 3m. Mais à quelle sauce vont être mangés les élèves du secondaire ?

Fini la calculatrice à outrance. A partir de la 5e, le texte invite à privilégier le calcul mental et à l'utiliser avec parcimonie. L'oral aura une place centrale en mathématiques car les collégiens seront désormais invités à justifier de leurs raisonnements à l'oral pour structurer leur pensée et leur esprit critique. Ce nouveau point doit permettre aux élèves de développer leur esprit critique.

Le programme introduit une rubrique générale "Automatismes" et, dans certains domaines, des "Prolongements possibles" historiques ou culturels.. L'objectif de la rubrique générale est de créer des connaissances simples comme le calcul mental ou des schémas de réflexions afin d'aider l'élève à réagir face à des tâches complexes. "L’apprentissage et la consolidation des automatismes jouent un rôle important dans la réussite scolaire. Ils peuvent permettre des progrès visibles et rapides qui contribuent, à encourager l’engagement des élèves dans les apprentissages et à les inscrire dans une dynamique positive", note le Bulletin officiel.

Pour les prolongements possibles, l'idée est de prolonger la portée des mathématiques pour les collégiens. Elle introduit l'histoire des mathématiques comme un fil rouge officiel de l'enseignement. "La vocation est d’enrichir les enseignements en inscrivant les notions mathématiques dans une dimension historique, culturelle et interdisciplinaire, contribuant ainsi à la construction de la culture générale des élèves et à la contextualisation des savoirs", précise le Bulletin officiel. L'apparition des nombres négatifs ou les proportions de Léonard de Vinci font partie des notions évoquées.

Autre nouveauté : les mathématiques doivent permettre aux élèves de comprendre les enjeux sociétaux du monde actuel. "Au-delà des apprentissages disciplinaires, l’enseignement des mathématiques au cycle 4 s’inscrit dans une démarche éducative plus globale. Il donne aux élèves des outils pour appréhender, comprendre et analyser les grands défis du XXIe siècle, y compris numériques et environnementaux tels que le changement climatique, la perte de la biodiversité ou encore l’épuisement des ressources naturelles"

En matière d'égalité de genre, le nouveau programme revendique l'idée de déconstruire les stéréotypes selon lesquels les mathématiques seraient réservés à une élite et davantage masculins. Le texte demande aux professeurs de "rendre visibles des parcours de mathématiciens et mathématiciennes aux profils variés, issus de contextes culturels et sociaux différents". Ce nouvel objectif pour la matière scientifique doit déjouer les biais inconscients des collégiens.

Côté scientifique, les élèves de 5e poursuivront l'apprentissage de la programmation et des algorithmes débuté en primaire. Le but est de permettre aux collégiens de 3e d'être autonomes dans l'écriture de programmes. Pour tous ces nouveaux buts, les professeurs sont invités à analyser les brouillons des élèves pour développer une "culture de l'erreur constructive". Tout n'est jamais à jeter, même en cas d'erreur.